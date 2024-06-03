Kalbimizin durduğu andı. Elif pası atmıştı. Vargas filenin dibindeydi...

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Türkiye, Milletler Ligi'nde ABD ile karşılaştı.

ABD'nin ev sahibi olduğu maçı 3-2 kazanan Altın kızlar, müthiş bir zafer yaşadı.

SET SAYILARI

1. SET: 25-21 (ABD)

2. SET: 25-20 (TÜRKİYE)

3. SET: 25-21 (TÜRKİYE)

4. SET: 25-12 (ABD)

5. SET: 15-12 (TÜRKİYE)

Milletler Ligi'nde çıktığı 8 maçta 6 galibiyete ulaşan Filenin Sultanları, sadece 2 mağlubiyet aldı.

VARGAS ÇAKTI ABD KAHROLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızı Melissa Vargas, 15-12 biten altın setin son sayısını kaydederek Türkiye'yi galibiyete ulaştırdı.

Elif Şahin'in yukarı kaldırdığı topa filenin dibinde hafif bir dokunuş yapan Vargas, topu ABD takımının yetişemeyeceği yere yolladı ve Türkiye'ye galibiyeti getirdi.

Gelen bu sayıdan sonra Milli Takım zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.

Taraftarlar adeta kendinden geçti.

Mücadelenin spikeri de sesi kısılana kadar bağırdı ve müthiş bir sevinç yaşadı.