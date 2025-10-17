Dünya genelinde kalp hastalıkları kaynaklı ölümlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve beklenenden hızlı yorulma şikayetlerinin ciddiye alınması gerektiği, uluslararası kardiyoloji uzmanları tarafından bir kez daha güçlü bir şekilde ifade edildi.

Yeni bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu üç semptomun genellikle kalp yetmezliği veya koroner arter hastalığı gibi hayati risk taşıyan durumların habercisi olabileceğine dikkat çekti.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENDİ: RİSK FAKTÖRLERİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Yakın zamanda yayımlanan kapsamlı bir bilimsel araştırma, özellikle eforla gelen nefes darlığının ve belirgin yorgunluğun, kalp yetersizliği tanısı konulan hastaların büyük bir çoğunluğunda başlangıç şikayetleri arasında yer aldığını gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Johns Hopkins Kardiyovasküler Enstitüsü'nden saygın Kardiyolog Dr. Erin Michos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastalar genellikle nefes darlığını yaşlanmaya veya kondisyon eksikliğine bağlama eğilimindedir. Ancak bu durum, kalbin vücuda yeterince kan pompalayamadığının en önemli belirtisi olabilir. Özellikle düz yolda yürümekle bile nefes darlığı veya çabuk yorulma hissediliyorsa, derhal bir kardiyoloji değerlendirmesi yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Göğüs ağrısının ise kalp krizi ve anjina (kalp kasına kan akışının azalması) ile doğrudan ilişkili olduğu uzun süredir biliniyordu.

İngiliz Kalp Vakfı’nın (British Heart Foundation) eski Tıbbi Direktörü ve Kardiyoloji alanının önde gelen isimlerinden Sir Patrick Vallance, göğüste hissedilen baskı veya sıkışma tarzındaki ağrıların, dinlenme ile geçse bile koroner arter hastalığına işaret edebileceğini vurguladı.

Vallance, "Gecikme, kalp kasının kalıcı olarak zarar görmesine neden olabilir. Şiddetli ve yirmi dakikadan uzun süren ağrılar, acil tıbbi müdahale gerekliliğini işaret etti" diye ekledi.

KALP KAPAK HASTALIKLARINDA DA BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTI

Uluslararası veriler, çabuk yorulma ve nefes darlığı şikayetlerinin, kalp kapak hastalıklarının ilerlemesinde de sıklıkla görülen belirtiler olduğunu ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Kardiyovasküler Hastalıklar Komitesi üyesi ve Viyana Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ursula Schmidt, kapakçık sorunlarının çoğu zaman sinsi ilerlediğini belirtti.

Prof. Dr. Schmidt, "Harekette gelen nefes darlığı veya çarpıntı, mitral ya da aort kapakçıklarında oluşan hasarın ilk göstergeleri olabilir. Bu belirtiler ihmal edildiğinde, akciğerlerde sıvı birikmesi ve ileri kalp yetmezliği gibi yaşamı tehdit eden sonuçlarla karşılaşıldı" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, genel olarak bu tür semptomların varlığında zaman kaybetmeden uzman bir hekime başvurulmasının, erken tanı ve etkili tedavi ile hayat kurtarıcı sonuçlar doğurduğunu kaydetti.