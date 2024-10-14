Kaldırılan memur servislerinde yeni gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Kaldırılan memur servislerinde yeni gelişme

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu personel servisleri kaldırılmıştı. Sıkıntıya düşen milyonlarca memur bugün rahat bir nefes aldı.

Kışın yaklaşması ile birlikte işlerine nasıl gireceklerini kara kara düşünen memurlar bugün rahat bir nefes aldı.

Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge ile kaldırılan kamu personel servislerinin yeniden hizmet vermesine ilişkin bir karar alındı.

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Açıklama Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan geldi.

Memur-Sen'den yapılan yapılan duyuruda 2 bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda memura servis hizmeti verilmeye devam edileceği açıklandı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında 5 milyondan fazla memuru ilgilendiren bir kararla kamu personeline hizmet veren servis sayılarına büyük oranda kısıtlama getirilmişti.

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