Kaldırım taşlı sopalı kavga

Kavga, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 402. sokakta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki grup da birbirine kaldırım taşları atarken, ellerindeki sopalarla da birbirine vurdu.

Sabah saatlerinde yaşanan kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, iki tarafın birbirine kaldırım taşları attığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları güçlükle ayırırken, bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.