Kaldırımda 385 milyon yıllık fosil bulundu

Highland'lı jeolog Hugh Miller'a adanmış National Trust for Scotland Müzesi'nde çalışan James Ryan, fosilleri gezerken fark etti. Jeolog yaptığı açıklamada: “Glasgow ve Edinburgh gibi şehirlerde kaldırımlarda fosil balıklar bilinirken, bildiğim kadarıyla bu fosiller kaybolmuş gibi görünüyor.”

Kuzey Highlands'de çıkarılan Caithness kaldırım taşı tüm dünyada inşaatlarda kullanılmıştır. Ryan şunları söyledi:

“Kaldırım taşındaki bu fosiller, yaklaşık 385 milyon yıl öncesine, yani ilk dinozordan yaklaşık 140 milyon yıl öncesine tarihlenen antik balık kalıntılarıdır. Caithness kaldırım taşı, Moray kıyılarından kuzeye Orkney ve Shetland'a kadar uzanan dev bir tatlı su gölünün dibinde binlerce yıl boyunca tortu olarak birikmiştir.”

Devoniyen dönemine ait olduğu düşünülen balıklarda bir yüzgeç izine rastlandı.

Ryan ayrıca “Bu fosilleri inceleyen bir paleontoloğun dikkatine sundum ve onlar da bu fosillerden haberdar değildi. Inverness Müzesi'ndeki personeller de bunlardan farklı değil" diye konuştu.