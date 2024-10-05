Kaldırımda yürüyen kadını ezen TIR şoförü serbest bırakıldı

Kaynak: İHA
Kaldırımda yürüyen kadını ezen TIR şoförü serbest bırakıldı

Bursa'da bebeğiyle birlikte kaldırımdan kavşağa yürüyen 28 yaşındaki kadın, manevra yapan tır dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 28 Eylül'de meydana gelen kazada, 28 yaşındaki Yıldız Polat, bebeğiyle birlikte kaldırımdan kavşağa yürürken manevra yapan bir tırın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız Polat, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında Yıldız Polat'ın bebeği gözyaşları içinde çevredeki vatandaşlar tarafından koruma altına alındı. Eşinin acı haberi alarak olay yerine gelmesiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşandı.

Tır sürücüsü Muzaffer U. ise olayın ardından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anına ait güvenlik kameralarının görüntüleri de kazanın detaylarını ortaya koydu.

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