Kaldırımda yürüyen kadını hayattan koparan sürücüyle ilgili karar

Kaynak: İHA
Kaldırımda yürüyen kadını hayattan koparan sürücüyle ilgili karar
Sakarya'da kaldırımda yürüyen kadını hayattan koparan sürücünün tutuklandığı bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir kadına çarparak ölümüne neden olan 22 yaşındaki otomobil sürücüsü tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah Kocaali-Karasu D-010 duble yolunun Aşağı Aziziye Mahallesi kesiminde gerçekleşti.

Karasu Adliyesi'nde çalışan 58 yaşındaki Zahide Saatçi, adliyeye gitmek için kaldırımda yürürken, 22 yaşındaki E.E. tarafından kontrolünden çıkan 54 AGG 236 plakalı Tofaş marka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

2015 yılında İstanbul Adliyesi'nde göreve başlayan ve 2022 yılında Karasu Adliyesi'ne atanan Saatçi için adliyede tören düzenlendi. Kaza sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü E.E., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, kaza anının araç içi kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, kontrolünü kaybeden aracın kadına çarptığı ve ardından takla attığı anlar görülüyor.

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