Kaldırımları işgal eden motosikletlere ceza yağdı

Kaldırımları işgale ceza

Manisa'da zabıtalar ve trafik polisleri iş birliği yaptı. Kaldırımlara işgal eden motosikletlere ceza kesildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde kaldırımlara park etmiş 48 motosiklete cezai işlem uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, trafik polisleri ile birlikte denetim yaptı. Kaldırımların işgaline yönelik yapılan denetimdeki hedef İbrahim Gökçen Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi vardı. Keyfi olarak kaldırımlara motosikletlerini park eden ve vatandaşların geçişlerine engel olan 48 motosiklete ceza kesildi. Trafik polisleri denetimde 4 motosiklet ise trafikten men edildi. Sürücülerin araçlarını motosikletler için belirlenen park alanlarına bırakmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Trafik zabıta ekipleri, denetimlerin süreceğini bildirdi.