Kalesinde AKP’ye tek bir oy bile çıkmadı

31 Mart Mahalli İdareler seçiminden AKP, yenilgiyle ayrılırken, Erzurum’un Cennetpınarı köyünde yaşanan boykot dikkat çekti.

Erzurum'da her seçimde AKP'ye oy veren Cennetpınarı sakinleri, bu kez seçimi boykot etti ve sandığa gitmedi. Cennetpınarı köyünde, sadece muhtarlık için 3 oy kullanıldı.

T24'ten Candan Yıldız'ın aktardığına göre, 47 oyu olan köyün derdi, AKP'li büyükşehir belediyesinin dertlerini dinlememesiydi. Köylülerin 10 yıldır, içme suyu sorununun çözülmesini beklediklerini ifade eden Yıldız, "Zira kışın içme suyu sorunu olmayan köy, yazın nüfusun artmasıyla susuzluk sorunu çekiyor. Köylüler, su kaynakları zengin yan köylerden şebeke ile köye içme suyu getirilmesini talep ediyor.” İfadelerini kullandı.

Yıldız, köylülerin çalınmadık kapı bırakmadığını ve ilçe belediyesi ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le görüştüklerini aktardı.

BİRLİKTE HAREKET EDEREK SANDIĞA GİTMEDİLER

Köylüler için bardağı taşıran son damlanın, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, kendilerine sorunun çözüleceğine dair vaat verilmesi olduğunu kaydeden Yıldız, “Cennetpınarı Bilim ve Kültür Derneği'nin öncülüğünde köylüler nüfusunun azlığı nedeniyle siyasi güçlerinin zayıf olduğunu düşünerek seçimleri "boykot" etme kararını tartışmaya başlıyorlar. Seçim günü geldiğinde hiç fire vermeden sandığa gitmiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Yazısında, “Köyden üç oy çıkıyor o da sandık kurulu görevlilerinin oyları. Bir de muhtara üç oy çıkıyor.” İfadesine yer veren Yıldız, köylülerin, boykot kararını bozacak bir rekabete girmemek amacıyla mevcut muhtar dışında başka bir muhtar adayı da çıkarmadığını ifade etti.

“'REİSİ YEDİRMEYİZ’ DİYEN BİR KÖYÜN BİLE KENDİLERİNE CEPHE ALMASINI BAŞARDILAR”

Cennetpınarı Köy Derneği Başkanı Mücahit Çimen, boykot kararıyla ilgili değerlendirme yaptı ve “Reis'i yedirmeyiz diyen bir köyün bile kendilerine cephe almasını başardılar. Cennetpınarı köylüleri var oluşuna dair bir emare göstermek istedi. Sağında ve solundaki köylere yapılan hizmeti görünce isyan etti. “ açıklamasında bulundu.

Evyap Grubu'nun Mehmet Sekmen'le Kartal Belediye Başkanlığı'ndan beri süregelen bir ilişkisinin olduğunu ifade eden Çimen, “Neden onların köyüne su hizmeti götürülüyor ve 12 kilometrelik şebekenin 10 kilometresi bizim köyden geçmesine rağmen, bizim köye yeni su kaynağı getirilmiyor?" ifadelerini kullandı.