Kalıcı güzellik için 4 egzersiz ortaya çıktı

Cildinizi canlandırmak için yapabilecek egzersizler ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Kalıcı güzellik için 4 egzersiz ortaya çıktı

Uzmanlar, yüz kaslarınızı kuvvetlendirerek daha sağlıklı ve hoş bir görünüm elde edebileceğinizi ifade etti.

Yüz kaslarınızı güçlendirmek ve cildinizi canlandırmak için yapabileceğiniz bazı basit yöntemler şunlardır:

Egzersiz yapın. Terlemek, cildinizi temizler ve sağlıklı görünmesini sağlar. Kalp atışınızı artıracak ve terlemenize neden olacak sporları seçin. Koşu, yüzme, yürüyüş ve tenis gibi.

Yüz yogası yapın. Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki sarkmaları ve kırışıklıkları azaltmak için yüz kaslarınızı çalıştırın. Ağzınızı açın, dilinizi çıkarın, kaşlarınızı kaldırın, gözlerinizi açın gibi hareketler yapın. Her gün birkaç kez tekrarlayın.

Gülümseyin. Gülümsemek, sadece yüzünüzü değil, ruhunuzu da güzelleştirir. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir ve stresinizi azaltır. Ne olursa olsun, yüzünüzdeki gülümsemeyi kaybetmeyin.

Amuda kalkın. Bu hareket, kan dolaşımınızı hızlandırır ve yüzünüze oksijen taşır. Böylece yüzünüz daha parlak ve sıkı görünür. Amuda kalkamıyorsanız, başınızı aşağı doğru sarkıtın.

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