Türkiye, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler ile sarsıldı. Deprem sonucu 11 il enkaza dönerken en çok etkilenen kent ise Hatay oldu. Resmi verilere göre 53 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.

İktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında olan depremzedelere kalıcı konut çalışmaları, aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen sürüyor.

BİR YILLIK HEDEFİN YANINA YAKLAŞILAMADI

Erdoğan, depremin hemen ardından yaptığı açıklama ile 1 yıl içerisinde 650 bin konut sözü vermişti. Ancak geçen 2,5 yıla rağmen vaadin yarısına bile ulaşılamadı. Bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yerinin 300 bine yaklaştığı biliniyor.

Seçim vaatlerindeki konut sayıları havada uçuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi Programı" ile yeni bir vaatte bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan, 500 bin konutluk projedeki evlerin aylık 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacağını açıkladı.

Başvuruların 15 Kasım 2025'te başlayacağını açıklayan Erdoğan, ilk teslimlerin ise Mart 2027'de yapılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

HATAY'DA ACI HABER

Hatay'da konteynerde çıkan yangında acı bir haber geldi. Yangında bir bebeğin öldüğü aktarıldı. Bebeğin annesi ise yaralandı. Çayır Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yanan konteyner ve çadır

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin yaralanan annesi ise hastaneye kaldırıldı.

Erkek bebeğin cenazesi, Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay yeri

Yangında dumandan etkilenen annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.