Kalinic 1 Euro’ya transfer oldu

Dünya futbolunda önemli kulüplerde oynamış ve geçen sezon futbolu bıraktığını duyurmuş olan Nikola Kalinic, ilk takımı olan Hajduk Split’e geri döndü.

1 euroluk sembolik bir sözleşme ile takıma katılan Kalinic, futbol hayatına yeniden döndü.

Geçen sezon Hajduk Split forması ile son maçına çıkan Nikola Kalinic, takımına olan sadakatini göstermek için 6 aylık bir sözleşme daha imzaladı.

35 yaşındaki Hırvat golcü, 6 ay boyunca sadece 1 euro kazanacak.

Hajduk Split’i şampiyon yapmak istiyor

Hajduk Split’in sportif direktörü Mindaugas Nikolicius, Nikola Kalinic ile anlaşmanın detaylarını anlattı.

Nikolicius, “Hajduk Split’te 3 yıl çalıştım ve en rahat transferim Nikola Kalinic oldu. 1 euroluk bir sözleşme yaptık. Nikola Kalinic, Hajduk Split’i şampiyon yapmak için futbola geri döndü. Onun için tek motivasyon bu” ifadelerini kullandı.