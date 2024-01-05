Kalinic 1 Euro’ya transfer oldu

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Kalinic 1 Euro’ya transfer oldu
Hırvat golcü Nikola Kalinic'in Hajduk Split’le imzaladığı sözleşme gündem oldu.

Dünya futbolunda önemli kulüplerde oynamış ve geçen sezon futbolu bıraktığını duyurmuş olan Nikola Kalinic, ilk takımı olan Hajduk Split’e geri döndü.

1 euroluk sembolik bir sözleşme ile takıma katılan Kalinic, futbol hayatına yeniden döndü.

Geçen sezon Hajduk Split forması ile son maçına çıkan Nikola Kalinic, takımına olan sadakatini göstermek için 6 aylık bir sözleşme daha imzaladı.

35 yaşındaki Hırvat golcü, 6 ay boyunca sadece 1 euro kazanacak.

Hajduk Split’i şampiyon yapmak istiyor

Hajduk Split’in sportif direktörü Mindaugas Nikolicius, Nikola Kalinic ile anlaşmanın detaylarını anlattı.

Nikolicius, “Hajduk Split’te 3 yıl çalıştım ve en rahat transferim Nikola Kalinic oldu. 1 euroluk bir sözleşme yaptık. Nikola Kalinic, Hajduk Split’i şampiyon yapmak için futbola geri döndü. Onun için tek motivasyon bu” ifadelerini kullandı.

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