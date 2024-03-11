Kalıp kıyafetle adam adam olmaz atasözünün anlamı nedir?

Kalıp kıyafetle adam adam olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin giyimi ve dış görünüşü onun gerçek karakterini veya değerini yansıtmayacaktır. Bu sadece bir tercihtir, karakterin ise kişinin üzerindeki kıyafetten bağımsızdır.

Söz konusu atasözü, bir kişiyi yargılarken sadece dış görünüşüne değil, iç özelliklerine ve karakterine bakmanın önemini vurgulamaktadır.

KALIP KIYAFETLE ADAM ADAM OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kadına durup dururken bas bas bağırdı dışardan gören de adam sanır, kalıp kıyafetle adam adam olmuyor işte."