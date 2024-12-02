‘Kalkan-33’ operasyonunda 115 organizatör yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
‘Kalkan-33’ operasyonunda 115 organizatör yakalandı

Ülke genelinde jandarma tarafından son iki hafta düzenlenen ‘kalkan-33’ operasyonunda 115 insan kaçakçılığı organizatörü yakaladı. Haklarında işlem yapılan zanlılardan 49 kişi tutuklanırken 15’i hakkında adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftada ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-33" operasyonlarında gözaltına alınan 115 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 49'unun tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen "Kalkan-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

‘Kalkan-33’ operasyonunda 115 organizatör yakalandı

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarında, ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi" dedi.

‘Kalkan-33’ operasyonunda 115 organizatör yakalandı

‘Kalkan-33’ operasyonunda 115 organizatör yakalandı

‘Kalkan-33’ operasyonunda 115 organizatör yakalandı

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