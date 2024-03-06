Kalkış öncesi uçakta ilginç olay. Acil tahliye botu patladı

Kaynak: Haber Merkezi
Kalkış öncesi uçakta ilginç olay. Acil tahliye botu patladı
Hollanda merkezli Transavia'ya ait yolcu uçağının kalkış öncesi slide olarak bilinen acil tahliye botu patlayınca herkes şaştı kaldı. İşte o görüntü

Hollanda'da yolcu uçağında kalkış öncesi ilginç bir olay yaşandı. Tehlike anında yolcuların boşaltılması için açılan slide ya da acil tahliye botu patladı. Herkes bu olaya şaştı kaldı. Ya havada olsaydı...

Hollanda merkezli Transavia'ya ait yolcu uçağının kalkış öncesi slide'ı patlayınca sefer saatler süren gecikmeye uğradı.

Olay Transavia uçağının Barcelona-Amsterdam seferini yapacak Airbus A321neo'da gerçekleşti. Uçağının kalkış öncesi henüz bilinmeyen bir nedenle slide'ı (acil tahliye botu) patladı. Bunun üzerine kalkış iptal edildi.

Seferin 6 saati aşan bir süre gecikmeye uğradı ve yolcuların duruma tepki gösterdiği bildirildi. Slide'ın neden patladığı ise henüz bilinmiyor.

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