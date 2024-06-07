Kalkışta motor alev aldı korkulu anlar yaşandı. Yürekler ağza geldi

Uçak pistten tekerlek kesti...O anlarda motordan alevler çıkmaya başladı...Air Canada uçağı kalkış anında motorda "Alev Uzaması" adı verilen olay yaşandı..Boeing 777 tipindeki uçağın motoru alev alınca pilot uçağı aynı meydana mecburi iniş yaptırdı.

Olay Kanada'nın Toronta şehrindeki Pearson Havalimanında yaşandı. Air Canada'ya ait 389 yolculu Boeing 777 tipi yolcu uçağının kalkışının hemen ardından motorunun alev aldığı görüldü.

Kokpit ekibi yaklaşık yarım saat sonra Toronto meydanına acil iniş yaptı. Uçağı itfaiye ve ambulans ekipleri karşılarken korkulan bir durumun yaşanmadığı ve olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.