Kalp ameliyatlarında yeni dönem. Riski azaltıyor

Kaynak: İHA
Kalp ameliyatlarında yeni dönem. Riski azaltıyor
Yapay zekâ teknolojisi, kalp ameliyatlarının riskini de düşürüyor. Prof. Dr. Harun Arbatlı, “Yapay zekâ, ameliyat risklerini önceden tespit etmemize yardımcı oluyor” dedi.

Yapay zekâ; bilgisayarların veri toplama ve saklama yeteneklerine ek olarak, insan beynine benzer şekilde öğrenme ve bilgi akışında ilişki kurma becerisi kazandıran bir teknolojidir.

Yapay zekânın kalp cerrahisindeki faydalarını anlatan Özel bir hastanenini Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Harun Arbatlı, şöyle devam ediyor: “Yapay zekâ, kalp cerrahisinde hastalıkların tanısını kolaylaştırıp hızlandırdığı gibi, hastaların ameliyat risklerini önceden tespit etmemize ve tedavi seçenekleri arasından en uygun olanını belirlememize yardımcı oluyor" dedi.

Arbatlı "Mesela, kalp damar hastalığı olarak da bilinen iskemik kalp hastalığının tanısı için koroner anjiyografi yapılır. Koroner anjiyografi sonucunda en iyi tedaviyi seçmek bazen zor olabilir. ‘Stent mi yoksa cerrahi tedavi mi?’ sorusuna yapay zekâ ile yanıt vermek, hastaları objektif bir şekilde değerlendirerek işlem riskini azaltır ve uzun vadede en iyi sonuçları alacak tedaviyi seçmemizi sağlar” diye konuştu.

"Robotik cerrahide dokunma hissi geliştirilebilir”

Prof. Dr. Arbatlı, yapay zekânın çok yaygın olmasa da hibrit tedavi yöntemini yani koroner bypass ile küçük kesi ve ulaşılması zor koroner damarlara stent uygulaması, yani iki tedavi yönteminin bir arada kullanılmasını daha da geliştirebileceğini ifade etti.

Arbatlı “Bu tedavi yönteminin amacı; en düşük riskle ve en uzun süre damar açıklığını korumaktır. Robotik cerrahi, küçük kesi, minimal travma ve en az kan kaybı ile ameliyat yapılmasına olanak tanır. Fakat robotik cerrahinin en büyük eksikliği, dokunma hissinin bulunmamasıdır" dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Harun Arbatlı, "Robotun uyguladığı kuvveti ölçemeyiz. Dokuya ne kadar kuvvet uyguladığını sadece gözle tahmin edebiliriz. Yakın zamanda yapay zekâ sayesinde robotik kollarda dokunma hissini tanımlayabilecek ve dokunun direncini ölçebilecek özelliklerin gelişeceğini umuyoruz. Bu teknolojik gelişmenin kalp cerrahisine adapte edilmesi ve kullanılması, yazılım ve donanım üretimi açısından da ilerleme gerektiriyor. Bu nedenle genç Türk doktorlarına, bilgisayar yazılımcılarına ve mühendislerine gelecekte büyük sorumluluklar düşüyor” diye konuştu.

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