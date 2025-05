Kalp, böbrek ve kemik sağlığına tehdit! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Tuz, mutfakların vazgeçilmezi olsa da, aşırı tüketimi insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturdu.

Kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği ve kemik erimesi gibi sorunlarla bağlantılı olan aşırı tuz tüketimi, uzmanlar tarafından “sessiz katil” olarak nitelendirildi.

Bilimsel araştırmalar ve önde gelen sağlık uzmanlarının görüşleri, tuzun zararlarını gözler önüne sererken, tüketim alışkanlıklarının acilen değişmesi gerektiğini ortaya koydu.

AŞIRI TUZUN KALBE ZARARI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yetişkinlerin günlük tuz alımını 5 gram (yaklaşık bir çay kaşığı) ile sınırlandırmasını önerdi. Ancak, küresel ortalamalar bu miktarın iki katına ulaştı.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir araştırma, aşırı tuz tüketiminin yüksek kan basıncına (hipertansiyon) yol açarak kalp krizi ve inme riskini %30 artırdığını gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Erin Michos, “Tuz, damarları zorlayarak kalbin yükünü artırıyor. Bu, uzun vadede kalp yetmezliğine kadar gidebilen bir süreç” dedi.

BÖBREKLER ALARM VERİYOR

Aşırı tuz, böbrek sağlığını da doğrudan tehdit etti. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden nefrolog Prof. Dr. Richard Haynes, “Yüksek tuz alımı, böbreklerin süzme kapasitesini zorlayarak kronik böbrek hastalığı riskini artırıyor” dedi.

Nephrology Dialysis Transplantation dergisinde yayımlanan bir çalışma, tuz tüketiminin azaltılmasının böbrek fonksiyonlarını koruduğunu ve diyaliz ihtiyacını %20 oranında azalttığını ortaya koydu.

KEMİK SAĞLIĞI DA RİSK ALTINDA

Tuzun kemik sağlığı üzerindeki etkisi ise genellikle göz ardı ediliyor. Harvard Tıp Fakültesi’nden endokrinolog Dr. Meryl LeBoff, “Aşırı tuz, idrarla kalsiyum kaybını artırarak kemik yoğunluğunu azaltıyor. Bu, özellikle yaşlılarda osteoporoz riskini artırıyor” dedi.

Bone dergisinde yayımlanan bir araştırma, yüksek tuz diyetlerinin kemik erimesi riskini %15 artırdığını gösterdi. Özellikle kadınlarda, menopoz sonrası dönemde tuz tüketiminin kontrol altına alınması büyük önem taşıdı.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, tuz tüketimini azaltmak için pratik öneriler sunudu. Amerikan Kalp Derneği (AHA) Başkanı Dr. Donald Lloyd-Jones, “Paketli gıdaların etiketlerini okumak, taze sebze ve meyve tüketimini artırmak ve yemeklere tuz yerine baharat eklemek, tuz alımını azaltmada etkili” dedi.

Son yıllarda geliştirilen düşük sodyumlu tuz alternatifleri, sağlığı tehdit etmeden lezzet sundu.

WHO, hükümetlere tuz tüketimini azaltmak için gıda endüstrisiyle iş birliği yapma çağrısında bulundu.

FARKINDALIK VE EYLEM ZAMANI

Aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerindeki yıkıcı etkileri, bireyleri ve toplumları harekete geçmeye zorladı.

Londra Üniversitesi’nden halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Francesco Cappuccio, “Tuz tüketimini azaltmak, sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumu sağlıklı bir geleceğe taşıyacak bir sorumluluk” dedi.

Uzmanlar, düzenli sağlık kontrolleri, bilinçli beslenme ve tuz tüketimini izlemenin, kalp, böbrek ve kemik sağlığını korumada kritik olduğunu vurguladı.

Aşırı tuz tüketimi, kalp, böbrek ve kemik sağlığını tehdit eden ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, tuz tüketimini azaltmanın hayati önemini ortaya koydu.