Kalp gribinde erken teşhis hayati önem taşıyor! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Soğuk kış günlerinde grip vakaları artarken, uzmanlar sıradan bir gribin kalbi hedef alarak ölümcül bir tehdide dönüşebileceği konusunda uyardı.

“Kalp gribi” ya da tıbbi adıyla viral miyokardit, kalp kasını iltihaplandırarak ciddi komplikasyonlara yol açabilen sinsi bir hastalık.

Erken teşhisin hayati önem taşıdığı bu durumda, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini ortaya koydu.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi semptomlar, acil müdahale gerektiren alarm sinyalleri olarak öne çıktı.

KALP GRİBİ NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİ?

Kalp gribi, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslerin, özellikle coxsackie ve adenovirus gibi etkenlerin kalp kasına yayılmasıyla ortaya çıktı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Leslie Cooper, “Bu virüsler, grip benzeri belirtilerle başlayarak kalbi sessizce hedef alabilir. Erken müdahale edilmezse, kalp yetmezliği veya ani ölüm riski artar” dedi.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, viral miyokardit sonrası hastaların %15’inin ani ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Özellikle 20-50 yaş arası erkeklerde daha sık görülen bu durum, bağışıklık sisteminin virüslere verdiği yoğun tepkiyle ağırlaşabiliyor.

Hastalığın sinsi doğası, tanı konulmasını zorlaştırıyor. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden virolog Prof. Dr. Peter Openshaw, “Genç erkekler, yüksek fiziksel aktiviteleri nedeniyle daha savunmasız. Ağır egzersiz veya stres, virüslerin kalp üzerindeki hasarını tetikleyebilir” açıklamasında bulundu.

The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, grip sonrası ilk üç günün en riskli dönem olduğunu, ancak komplikasyonların 90 güne kadar devam edebileceğini ortaya koydu.

ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ

Kalp gribinde erken teşhis, hayatta kalma şansını dramatik bir şekilde artırdı. European Heart Journal’a göre, erken müdahale edilen miyokardit vakalarının %70’i tamamen iyileşti.

Tanı, elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO), kan testleri ve akciğer tetkikleriyle konulabiliyor. Kandaki troponin seviyelerinin yüksekliği ve EKG’deki anormallikler, hastalığın varlığına işaret eden kilit bulgular arasında.

Kardiyoglar, 18 yaşındaki bir hastanın kalp gribi tanısı alma sürecini şu şekilde aktardı:

“Hasta, sol kol ve göğüs ağrısıyla başvurdu. Tahlillerde troponin yüksekliği ve EKG anormallikleri tespit ettik. Kalbin pompalama gücü %30-40’a düşmüştü. Anjiyoda damar tıkanıklığı yoktu, bu da viral miyokarditi işaret etti.”

Erken müdahaleyle hasta sağlığına kavuştu, ancak uzmanlar, benzer belirtilerin göz ardı edilmesinin trajik sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

UZMANLARDAN KRİTİK ÖNERİLER

Uzmanlar, kalp gribinden korunmak için grip ve Kovid aşılarının önemine dikkat çekti.

Journal of Infectious Diseases’a göre, grip aşısı, kalp gribi kaynaklı komplikasyonları %40 oranında azalttı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kard Iyolog Dr. Erin Michos, “Aşılar, miyokardit riskini %80’e kadar düşürebilir” dedi. Ayrıca, ellerin sık yıkanması, grip hastalarıyla temastan kaçınılması ve sigaranın bırakılması, enfeksiyon riskini azaltan önlemler arasında.

Hastalığın tekrar etme riski de bir başka endişe kaynağı. Araştırmalar, kalp gribi geçirenlerin %15-30’unda hastalığın yeniden ortaya çıkabileceğini gösterdi.

Tekrarlayan ataklar, kalp zarında kalınlaşma ve kalp kasında incelmeye yol açarak kalp yetmezliğine zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle, grip sonrası göğüs ağrısı, nefes darlığı veya çarpıntı gibi belirtiler yaşayanların vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR VE ÖNLEMLER

Kalp gribi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, genetik yatkınlığı bulunanlar ve romatizmal hastalıkları olanlarda daha sık görüldü. Seyahat sonrası grip belirtileri gösterenler ve kalabalık ortamlarda sık bulunanlar da risk altında.

Uzmanlar, kalp gribinin 20-50 yaş arası erkeklerde daha yaygın olduğunu, bunun erkek kalbinin viral enfeksiyonlara karşı daha duyarlı olmasından kaynaklandığını belirtti.

Korunmak için alınabilecek önlemler arasında sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stresten uzak durmak da yer aldı.

Uzmanlar, “Kalp sağlığı için omega-3 açısından zengin balık tüketimi ve günlük 30 gram çiğ kuruyemiş alımı önemli. Ayrıca, soğuk havalarda göğsü rüzgardan korumak enfeksiyon riskini azaltabilir” tavsiyesinde bulundu.

BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN!

Kalp gribi, genç ve sağlıklı bireyleri bile hedef alabilen bir tehlike. Uzmanlar, grip sonrası geçmeyen halsizlik, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Erken teşhis, sadece hayat kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda kalbin uzun vadeli sağlığını da korudu.