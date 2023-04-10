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Uzmanından kalp hastalarıyla ilgili korkutan uyarı. Korona ile birleştiğinde öldürüyor

Uzmanlar, kalp hastalığının Kovid-19 gibi bulaşıcı bir hastalıkla birleştiğinde daha ölümcül hale gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Uyarıda, “Kalp hastalıkları Kovid-19 ile birleştiğinde ölümcül hale gelebiliyor” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:33
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Kalp hastaları korona ile birleştiğinde öldürüyor

Uzmanından kalp hastalarıyla ilgili korkutan uyarı. Korona ile birleştiğinde öldürüyor
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İHA’nın haberine göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünden Doçent Doktor Mehmet Emirhan Işık, Kovid-19’a bağlı ölümlerin yaklaşık 3’te 1’inin kalp hastalıkları sonucu görüldüğünü ve aynı zamanda kalp hastalığı olan kişilerde Kovid-19’un daha ağır seyrettiğini aktardı.

Özellikle yaşlı bireylerle, hipertansiyon, akciğer, şeker ve kalp hastalığı olan kişilerin bu virüsten daha fazla etkilendiğine ve hastalığın bu kişilerde daha ağır seyrettiğinin bilindiğine işaret eden Doç. Dr. Işık, hastalığın aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını artırarak, kalp krizi, kalp kası iltihabı, ritim bozuklukları, pıhtılaşma ve emboli gibi birçok kalp damar sistemine ait komplikasyonlara neden olduğunu dile getirdi.

“KOVİD-19’A BAĞLI ÖLÜMLERİN 3’TE 1’İ KALP HASTALARINDA GÖRÜLMEKTE”

Doç. Dr. Mehmet Emirhan Işık, "Kovid-19’un koronavirüsün kalp hastalıklarıyla ilişkisi kanıtlanmış durumda, tabii diğer bulaşıcı hastalıklar da yine kalp hastalıklarına neden olabilmektedir. Kovid-19’a bağlı ölümlerin yaklaşık 3’te 1’i kalp hastalıkları sonucu görülmekte ve aynı zamanda kalp hastalığı olan kişilerde Kovid-19 daha ağır görünmekte ve kalp hastalıklarını ağırlaştırılmaktadır. Bunun yanında Kovid-19 geçirilmesi sırasında ve sonrasında da yine aritmi gibi hipertansiyon gibi kalp krizi ve ritim bozuklukları da artmaktadır" dedi.

“BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMANIN EN İYİ YOLU HİJYEN VE TEMİZLİK”

Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun el hijyeni ve temizlik olduğunu belirten Işık, "Kişisel hijyene önem verilmesi bunu sağlayabilmektedir. Aynı zamanda eğer kendimizde bir bulaşıcı hastalık riski varsa veyahut kendimizde bir bulaşıcı hastalık olabileceğini düşünüyorsak mutlaka kendimiz de maske kullanmalıyız. Yoğun yerlerden, toplu yerlerden kaçınmalıyız. Bunun yanı sıra gıdaları taze tüketmeli, bol meyve ve sebze yemeliyiz. Gıdalarımızı yıkamalıyız çünkü özellikle gıdalardan bulaşabilecek hastalıklar için gıdaları iyi yıkamak çok önemli. Bunun yanı sıra aşıyla korunabilecek hastalıklarımız var. Aşılarımızı mutlaka zamanında olmalıyız. Çocukluk aşılarını eğer çocuklarımıza zamanında yaptırırsak, ileride de gerektiği hallerde yine aşı yapılabilmektedir" diye konuştu.

“KALP HASTALIKLARINDA HAREKET ETMEK ÖNEMLİ”

Bulaşıcı hastalığa yakalananların, özellikle kalp sağlığını koruması için hareketsiz kalmaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Mehmet Emirhan Işık, "Mutlaka spor yapmalılar. Beslenmelerine çok dikkat etmeliler. Hareketsizlik, gelecekte şişmanlığa, şişmanlık da kalp hastalıklarına neden olmakta. Özellikle Kovid-19 döneminde yaşadığımız hareketsiz kalma, eve kapanma nedeniyle giderek şişmanlık arttı. Obezite arttı. Buna bağlı olarak da insanlardaki kalp krizi, kalp hastalıkları riski artmış durumdadır. Özellikle viral hastalıklarda antibiyotik kullanımından kaçınılması, doktorların tavsiyesi dışında ilaç kullanılmaması gerekmektedir. Kalp hastalarının özellikle farklı ilaçlar kullanması, diğer ilaçları veya etkileşebileceği için mutlaka ve mutlaka doktor tavsiyesiyle alınması gerekmektedir. Antibiyotik direncinde gelecekte önemli bir sorun olması nedeniyle antibiyotik kullanımından kaçınmamız da toplumsal sağlık açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

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