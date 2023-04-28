Kalp hastalarını sevindiren haber

Yıllardır ölümcül kalp hastalıklarının tedavisinde sıklıkla kullanılan kalp pili teknolojilerinde ve uygulamalarında yenilikler ve gelişmeler yaşanırken, kalbin doğal yapısına uygun yeni kalp pillerinden yüz güldürücü sonuçlar alınmaya başlandığı bildirildi.

Kalp hastalarını sevindiren haber

İHA’nın haberine göre; Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Mürsel Şahin, kardiyoloji alanında son yıllarda kullanılmaya başlayan fizyolojik (kalbin doğal yapısına en uygun) kalp pili uygulamalarının (ileti sistemi pacing) ülkemizde de yeni yeni yaygınlaşmaya başladığına dikkat çekti.

Şahin “Bu yeni uygulamalar sayesinde, kalp pillerinin nadir de olsa görülebilen (ilerleyen zamanlarda kalp yetersizliği gelişmesi gibi) bazı olumsuz etkilerini ortadan kaldırabiliyoruz. Kalp pili takılan hastaların birçoğunda, pil bağımlı hastalar ve uzun süre pil ile çalışan bir kalpte, ilerleyen zamanlarda kalp yetersizliği gelişebiliyor. Bunun nedeni, kalbin doğal halinden çok farklı bir biçimde uyarılmasıdır. Biz, bu yeni uygulama ile eskisinden farklı olarak kalbi, kendi ileti sistemi üzerinden uyararak doğal kalp ritmine çok benzer bir ritim oluşturuyoruz. Türkiye’de bazı büyük hastanelerde de bu yeni uygulama kullanılmaya başladı. Hastanemizde ve bölgemizde, ekibimiz ile ilk kez 17 Şubat 2023 tarihinde, uygulamayı başarıyla gerçekleştirdik. Başka bir hastanede tedavi görmekte iken kalp hızında belirgin yavaşlama olması üzerine acil kalp pili takılması gereken Sadık Kemal Genç isimli hastamız, ilk kez başarılı uygulama yaptığımız hasta oldu. 74 yaşındaki hastamız, 1 ay sonra kontrole geldiğinde, işlemle alakalı büyük bir memnuniyet duyduğunu bildirdi. Eskiden uyguladığımız yöntemlerde karşılaşabileceğimiz bazı problemlerin hiçbiri hastamızda mevcut değildi. Biz de bu durumdan çok memnun kaldık” dedi.

Daha sonra yaşları 56 ve 48 arasında daha genç olan farklı iki hastada da aynı işlemi uyguladıklarını belirten Şahin “Bu şekilde uygulanan kalp pillerini özellikle daha uzun süre kalp pili ile hayatını sürdürecek olan genç hastalarımızda çok daha fazla tercih ediyoruz. Tüm dünyada ve bizde alınan olumlu sonuçlar, bu işlemlerin tüm kalp pili gereken hastalarda artık rutin olarak uygulanabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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