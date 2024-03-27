Kalp hastalıklarına faydalıdır. Ateş düşürüyor. İşte o ot

Doğanın saklı hazineleri arasında, sağlık için mucizevi özelliklere sahip pek çok bitki bulunur. Bu bitkilerden biri de, kalp sağlığına katkılarıyla öne çıkan simarouba otudur.

Peki simarouba otu tam olarak nedir?

Simaroubaceae ailesine ait, Amerika kıtasında dokuz çeşidi bulunan, karşılıklı bileşik yapraklara sahip bir ağaç türüdür.

Antiller’de yetişen ve 20 metre yüksekliğe ulaşabilen simarouba amara, düz ve pürüzsüz kabuğuyla dikkat çeker; gri tonlarında ve oldukça acı bir tada sahiptir. Ayrıca, değerli kerestesiyle bilinir.

Kalp ve damar hastalıkları ise şöyle kategorize edilebilir:

Koroner arter hastalığı: Kalbi besleyen damarların daralması ya da tıkanması durumu.

Kalp ritim bozuklukları (aritmiler).

Doğumsal kalp kusurları.

Kalp kapakçık hastalıkları.

Kalp kası hastalıkları.

Kalp enfeksiyonları.

Birçok kalp hastalığı, sağlıklı yaşam tarzı seçimleriyle önlenebilir ya da tedavi edilebilir.

Kalp ve damar hastalıklarının belirtileri ise şunlardır:

Göğüs bölgesinde ağrı, sıkışma hissi, basınç ya da rahatsızlık (anjina).

Nefes darlığı.

Boyun, çene, boğaz, üst karın ya da sırtta ağrı.

Vücuttaki damarların daralmasına bağlı olarak, ilgili bölgede ağrı, uyuşma, güçsüzlük ya da soğukluk hissi.