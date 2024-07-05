Kalp hastlarına müjde. Artık bol bol denize gireceksiniz

Deniz suyuna girmenin kalp sağlığına birçok faydası olduğu bilinmekte. Bu faydalar, farklı uzmanlar tarafından yapılan bilimsel araştırmalar ile de desteklenmekte.

Deniz Suyunun Kalbe Faydaları:

Kan dolaşımını hızlandırır: Deniz suyu, vücuttaki hidrostatik basıncı ve suyun hareketi sayesinde kan dolaşımını hızlandırır. Bu da kalbin daha az çalışmasını sağlayarak kalp kaslarını güçlendirir.

Tansiyonu düşürür: Deniz suyundaki mineraller, kan damarlarını genişleterek tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Kolesterolü dengeler: Düzenli deniz suyu ile temas, "iyi huylu" HDL kolesterolü yükselterek "kötü huylu" LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

Stresi azaltır: Deniz havası ve suyun sakinleştirici etkisi stresi azaltarak kalp-damar sağlığını korur.

Egzersiz sağlar: Yüzmek gibi deniz aktiviteleri, tüm vücudu çalıştıran ve kalbi güçlendiren etkili bir egzersizdir.

Uzman Görüşleri:

Kardiyoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Mustafa Yaşan, deniz suyunun hidrostatik basıncının ve suyun hareketliliğinin kan dolaşımını hızlandırdığını, böylece kan basıncını düşürdüğünü ve kalp-damar sağlığına iyileştirici etkiler sağladığını belirtti.

Yüzmenin, vücuttaki hemen hemen her kas grubunu çalıştırarak kalp sağlığını iyileştirdiğini, dolaşımı ve dayanıklılığı artırdığını ifade eden Dr. Yaşan, su direncinin havadan yaklaşık 44 kat daha fazla olduğunu ve bu nedenle denizde yüzmek, kalbi ve akciğerleri güçlendirmenin etkili bir yolu olduğunu vurguladı.

Ayrıca, deniz suyunun magnezyum, çinko, demir ve potasyum gibi mineraller bakımından zengin olduğunu ve bu minerallerin iltihabı azaltmaya, cildi korumaya ve her türlü sıyrık, kesik veya yarayı iyileştirmeye yardımcı olduğunu ekledi.

Deniz suyunun gençleştirici etkisi de vardır; yüksek magnezyum seviyeleri sayesinde denizin içinde veya yakınında olmak, kaslarınızı ve sinir işlevlerinizi düzenlemenize, kan şekeri seviyenizi düzenlemenize ve hatta uykunuzu iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Bu bulgular, deniz suyunun kalp sağlığına olan faydalarının sadece hissedilir olmakla kalmayıp, aynı zamanda bilimsel olarak da desteklendiğini göstermekte.

Deniz suyunun sağlık üzerindeki bu etkileri, modern tıbbın yanı sıra geleneksel sağlık uygulamalarında da değerli bir yere sahip. Bu nedenle, deniz kenarında vakit geçirmek ve yüzme gibi aktiviteler, genel sağlık ve özellikle kalp sağlığı için önerilmekte.

Dr. Mustafa Yaşan (Kardiyoloji Uzmanı):

"Deniz suyu kalp ve damar sağlığı için oldukça faydalıdır. Düzenli deniz suyu ile temas, kalp krizi ve felç riskini azaltır."

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek (Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi):

"Yüzme, kalp-damar hastalıkları, yaşlılığı geciktirme, kas ve romatizma gibi birçok sağlık sorununa iyi gelir."

Bilimsel Araştırmalar:

2021 yılında yapılan bir araştırma, düzenli deniz suyuna giren kişilerin kalp krizi ve felç geçirme risklerinin %20 daha düşük olduğunu göstermişti.

2018 yılında yapılan bir başka araştırma ise deniz suyunda yüzmenin kan basıncını düşürmede ve kolesterolü dengelemede etkili olduğunu göstermişti.

Herhangi bir sağlık sorununuz varsa denize girmeden önce doktorunuza danışmanız önemli.

Ayrıca, aşırı sıcak havalarda denize girmekten kaçınmalı ve bol su içmelisiniz.