'Kalp krizi geçirdi' dedi boğduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, "kalp krizi geçirdi" denilen kadının cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

Üç çocuk annesi Nuhbe Yılmaz'ın Atalar Mahallesi'ndeki evinde fenalaşarak kalp krizi geçirdiği ihbarını alan acil sağlık ekipleri, adrese gitti. Yılmaz, bilinci kapalı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Nuhbe Yılmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DOKTORLAR ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

Doktorlar kadının ölümünü şüpheli buldu. Bunun üzerine kadına otopsi uygulandı. Adli Tıp uzmanları otopside kadının boğazının sıkılması sonucu boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Adli Tıp raporu üzerine polisler hemen hareket geçti. Kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Nuhbe Yılmaz ile kavga ettiklerini ve kadının boğazını sıktığını itiraf eden C.Y.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nuhbe Yılmaz'ın cenazesi dün Körfez İlimtepe Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.