Kalp krizi halı sahada yakaladı. Bir anda yığıldı

Halı sahaya arkadaşlarıyla futbol oynamaya çıktı ancak yakalandığı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde halı sahada futbol oynayan 41 yaşındaki Orhan Tosun top ayağındayken, bir anda sendeledi ve arkadaşlarının gözleri önünde yere düştü. Arkadaşları yardıma koştu Orhan Tosun'a...Kalp krizi geçiren Orhan Tosun için Ambulans çağırıldı. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla bir halı sahada futbol oynayan Orhan Tosun (41), top ayağındayken bir anda yere yığıldı.

Halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun’u Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tosun kurtarılamadı.

Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan Tosun’un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Bu arada Tosun’un kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.