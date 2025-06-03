Kalp krizi sanılan belirtileri uzmanlar anlattı

Kalp krizi, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında başı çekti. Ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve terleme gibi belirtiler, reflü, panik atak veya kas ağrıları gibi daha az ciddi durumlarla karıştırılabildi. Bu benzerlik, doğru teşhisi zorlaştırarak hayati riskler oluşturdu.

Bilimsel araştırmalar ve alanında önde gelen uzmanlar, kalp kriziyle karıştırılabilen belirtileri ve doğru teşhisin önemini vurguladı.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp krizi genellikle göğüste baskı veya sıkışma hissi, kollara, boyna, çeneye veya sırta yayılan ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak bu semptomlar, başka sağlık sorunlarıyla örtüşebildi.

Göğüs ağrısı her zaman kalp krizine işaret etmez, ancak bu belirtiler ciddiye alınmalı ve hemen bir uzmana başvurulmalı.

REFLÜ: KALP KRİZİYLE KARIŞAN SESSİZ TEHLİKE

Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla göğüste yanma, baskı ve ağrı hissi oluşturdu. Bu belirtiler, kalp krizine o kadar benziyor ki hastalar genellikle acil servise başvurdu.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, “Reflü, göğüs ağrısıyla birlikte mide bulantısı ve boğazda yanma hissi gibi belirtilerle kalp krizini taklit edebilir. Ancak reflüde ağrı genellikle yemek sonrası artar ve antasitlerle hafifler” dedi.

The American Journal of Gastroenterology’de yayımlanan bir çalışma, reflü hastalarının %30’unun göğüs ağrısı nedeniyle kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu gösterdi.

Uzmanlar, reflü tanısı için endoskopi ve pH testi gibi yöntemlerin kullanılmasını önerdi.

PANİK ATAK: KALP KRİZİNE BENZEYEN PSİKOLOJİK KRİZ

Panik atak, ani başlayan yoğun kaygı, göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı ve terleme gibi belirtilerle kalp krizini andırdı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Una McCann, “Panik atak sırasında hastalar genellikle kalp krizi geçirdiklerini düşünerek acile koşuyor. Ancak panik atakta belirtiler genellikle 10-20 dakika içinde azalır, kalp krizinde ise süre uzar ve ağrı şiddetlenir” dedi.

Journal of Clinical Psychiatry’de yayımlanan bir çalışma, panik atak hastalarının %25’inin kalp krizi şüphesiyle yanlış teşhis aldığını ortaya koydu. Panik atak tanısı için hasta öyküsü ve psikolojik değerlendirme kritik önem taşıyor.

GÖĞÜS AĞRISININ DİĞER NEDENLERİ

Göğüs ağrısı, kas iskelet sistemi sorunları, akciğer hastalıkları veya anksiyete gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin, kostokondrit (kaburga kıkırdağının iltihabı) veya pulmoner emboli (akciğerde kan pıhtısı) gibi durumlar da kalp kriziyle karıştırılabildi.

Cleveland Clinic’ten Kardiyolog Dr. Curtis Rimmerman, “Göğüs ağrısının nedenini anlamak için elektrokardiyogram (EKG), kan testleri (troponin seviyeleri) ve görüntüleme yöntemleri gibi testler hayati önem taşıyor” dedi.

The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, göğüs ağrısı şikayetiyle acile başvuran hastaların yalnızca %15’inin kalp krizi geçirdiğini, geri kalanının ise reflü, kas ağrısı veya anksiyete gibi nedenlerden muzdarip olduğunu gösterdi.

KADINLARDA VE YAŞLILARDA ATİPİK BELİRTİLER

Kadınlar ve yaşlı bireylerde kalp krizi belirtileri daha sinsi olabilir. Nefes darlığı, yorgunluk, mide bulantısı veya sırt ağrısı gibi atipik semptomlar, kalp krizinin gözden kaçmasına neden olabildi.

Mayo Clinic’ten Dr. Sharonne Hayes, “Kadınlarda göğüs ağrısı yerine yorgunluk ve mide rahatsızlığı gibi belirtiler ön planda olabilir. Bu nedenle kadınların kalp krizi riskine karşı daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Circulation dergisinde yayımlanan bir çalışma, kadınlarda kalp krizi tanısının erkeklere kıyasla %20 daha geç konulduğunu ortaya koydu.

ERKEN TEŞHİS İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, kalp kriziyle karıştırılabilen belirtiler karşısında şu adımları önerdi:

Hızlı Müdahale: Göğüs ağrısı, nefes darlığı veya terleme gibi belirtiler 5 dakikadan uzun sürerse, hemen 112’yi arayın.

Risk Faktörlerini Bilin: Yüksek tansiyon, diyabet, obezite ve sigara kullanımı kalp krizi riskini artırır.

Doktor Kontrolü: Reflü veya panik atak öykünüz olsa bile, yeni veya şiddetli belirtilerde kardiyolojik değerlendirme yaptırın.

Tanı Testleri: EKG, troponin testi ve stres testi, kalp krizini diğer durumlardan ayırmada etkili.

Uzmanlar, “Kalp krizi şüphesinde zaman kaybetmek, hayati risk yaratır. Göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi belirtiler ciddiye alınmalı ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” dedi.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN GERÇEKLER

New England Journal of Medicine’a göre, göğüs ağrısı şikayetiyle acile başvuran hastaların %50’sinden fazlasında kalp dışı nedenler tespit edildi.

European Heart Journal’da yayımlanan bir çalışma, erken müdahalenin kalp krizi mortalitesini %30 azalttığını gösterdi.

Panik atak ve reflü gibi durumlar, kalp krizine kıyasla daha az ölümcül olsa da, doğru teşhis edilmediğinde hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiledi.

BİLİNÇLİ OLUN, HAYAT KURTARIN

Kalp kriziyle karıştırılabilen belirtiler, doğru teşhis ve erken müdahaleyle kontrol altına alınabilir.

Belirtileri hafife almak yerine, bir uzmana danışmak hayat kurtarır. Reflü veya panik atak gibi durumlar masum görünebilir, ancak kalp krizini dışlamak için profesyonel değerlendirme şart.

Uzmanlar, risk faktörlerini bilmenin, belirtileri doğru yorumlamanın ve zamanında harekete geçmenin önemini vurguladı.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı veya diğer şüpheli belirtilerde vakit kaybetmeden harekete geçmek, sağlığınızı korumanın en güçlü yolu.