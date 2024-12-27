Kalp krizi sonrası oluşan hasarlara karşı yeni umut

Kaynak: Haber Merkezi
Kalp krizi sonrası oluşan hasarlara karşı yeni umut

Yeni araştırmalar, MS tedavisinde kullanılan Copaxone’un kalp krizi sonrası hasarı azaltıp iyileşmeyi desteklediğini ortaya koyuyor.

Dünyada 64 milyon insanı etkileyen kalp yetmezliği, genellikle kalp krizlerinin ardından gelişir. Kan akışının kesilmesiyle kalp kasında geri dönüşü olmayan hücre ölümü meydana gelir ve kalp, işlevini tam anlamıyla yerine getiremez. Ancak, İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü’nde yapılan yeni bir araştırma, Copaxone adlı ilacın kalp krizlerinden sonra kalbi koruyup iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

İLAÇ NASIL ÇALIŞIYOR?

Copaxone, 1960’larda MS hastalığını taklit etmek için geliştirilen bir ilaçtı. Bağışıklık sistemini düzenleyici özellikleriyle bilinen bu ilaç, kalp krizi sonrası bağışıklık tepkisini optimize ederek iyileşmeyi destekliyor. Mice modellerinde yapılan deneylerde, Copaxone’un düzenli kullanımıyla kalp fonksiyonlarında düzelmeler gözlemlendi. Ayrıca, yara dokusu oluşumu azaldı ve kan damarlarının yenilenmesi hızlandı.

Profesör Eldad Tzahor liderliğindeki ekip, Copaxone’un kalp kası hücrelerini bölünmeye zorlamadığını, ancak hayatta kalmalarını desteklediğini belirtti. İlaç, kalbin sol ventrikülündeki yara oranını düşürerek daha etkili kan pompalama işlevi sağladı.

İNSAN DENEMELERİ VE GELECEK PLANLARI

Copaxone’un bu yeni kullanım alanı, mevcut ilaçların yeniden yapılandırılarak hızlıca kullanıma sunulabileceğini gösteriyor. İnsan denemeleri Hadassah Tıp Merkezi’nde başladı. Araştırmacılar, bağışıklık tepkilerinin azalması ve kalp işlevlerinde hızlı iyileşme bekliyor. Ancak, Copaxone’un patent süresinin dolmuş olması, ilaç firmalarından destek almayı zorlaştırıyor.

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