Kalp krizinden öldü denilmişti! Acı gerçek otopside ortaya çıktı

Kocaeli, Körfez'de yaşanan trajik bir olayda, Nuhbe Yılmaz adlı kadın evinde aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Yılmaz, olay yerine hızla intikal eden acil sağlık ekiplerince derhal hastaneye sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

DEHŞET VERİCİ OLAY OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

İlk incelemelerde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen kadının, detaylı otopsi sonucunda boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulama neticesinde, C.Y.E. kavga esnasında Nuhbe Yılmaz'ın boğazını sıktığını kabul etti ve tutuklanarak hüküm giydi. Üç çocuk annesi Nuhbe Yılmaz'ın cenazesi, ailesi ve sevenleri tarafından Körfez İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi.