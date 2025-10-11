"Meyvelerin kralı" olarak nitelendirilen mango, içerdiği zengin besin değerleriyle uzun süredir biliniyordu. Ancak son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar, bu tropikal lezzetin kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkisinin tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu ortaya çıkardı.

Potasyum ve magnezyum gibi hayati minerallerin adeta ambarı olan mangonun, damarlardaki kötü kolesterolü düşürme ve kalbi güçlendirme potansiyeli bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda kolesterol ve kan basıncı seviyelerini düşürdüğü belirlenen meyve, damar sertliğini azaltmada da önemli bir rol üstlendi.

BİLİMSEL VERİLER KOLESTEROLÜ İŞARET ETTİ

Journal of the American Nutrition Association'da yayımlanan dikkat çekici bir çalışma, mangonun kalp-metabolik tepkiler üzerindeki olumlu etkisini gözler önüne serdi. Araştırmada, menopoz sonrası kilolu veya obeziteye sahip kadınların günlük diyetlerine belirli miktarda taze mango eklemesi istendi.

Çalışma sonuçlarına göre, sadece iki hafta boyunca günlük mango tüketen katılımcıların toplam kolesterol ve LDL ("kötü") kolesterol seviyelerinde kayda değer düşüşler yaşandı.

Araştırmacılar, bu düşüşlerin neredeyse 13 puana ulaştığını ifade etti. Ayrıca, mango tüketimini takiben kan basıncı seviyelerinde de önemli iyileşmeler gözlemlendi; katılımcıların sistolik kan basıncında ortalama 6 puanlık bir azalma gerçekleşti.

UZMANLARDAN GÜÇLÜ ONAY: İLAÇSIZ ZORLANILAN SONUÇLAR

Miami Kardiyak ve Vasküler Enstitüsü'nden önleyici kardiyolog Dr. Adedapo A. Iluyomade, araştırma bulgularını değerlendirerek memnuniyetini ifade etti. Dr. Iluyomade, "Basit bir tam gıda değişimiyle iki hafta gibi kısa bir sürede hem sistolik kan basıncının hem de LDL kolesterolün aşağı çekilmesi beni hoş bir şekilde şaşırttı. Bunlar, genellikle ilaçsız zorlanılan sonuçlardır" ifadesini kullandı.

Benzer şekilde, kayıtlı beslenme uzmanı ve diyetisyen Monique Richard, mangonun sahip olduğu benzersiz besin yapısına dikkat çekti. Richard, mangonun potasyum, magnezyum ve C vitamini gibi kalbi destekleyen minerallerin yanı sıra, mangiferin gibi güçlü fitokimyasallar açısından da zengin olduğunu belirtti. Richard, bu bileşiklerin kalp damar sağlığını destekleyen anti-enflamatuar ve antioksidan özellikler sergilediğini dile getirdi.

DAMAR SERTLİĞİ AZALDI

Mangonun kalp sağlığına yönelik faydaları sadece kolesterol ve kan basıncıyla sınırlı kalmadı.

Çalışmada, mango tüketiminin ardından katılımcıların arteriyel sertliğinde de azalma görüldü.

Kan damarlarının esnekliğinin bir ölçüsü olan arteriyel sertlikteki bu düşüş, meyvenin dolaşım sistemi üzerindeki koruyucu etkisini kanıtladı. Uzmanlar, sertleşmiş arterlerin kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekti.

Mango, içerdiği yüksek lif, C vitamini ve antioksidanlar sayesinde kolesterolün vücuttan atılmasına destek olurken, potasyum ve magnezyum dengesiyle de kalp ritmini ve kas fonksiyonunu güçlendirdi.

Bilim insanları, mangonun bu karmaşık besin profilinin, kalp sağlığını çok yönlü bir şekilde koruma mekanizmasını tetiklediğini ifade etti.