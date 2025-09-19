Kalp ve kanser fırtınasını tetikliyor! Yüz milyonlarca insan tehlikede

Cenevre - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi kurumların önde gelen uzmanları, obezitenin küresel bir halk sağlığı krizi olarak tanımladığı raporda, hastalığın nedenleri, vücut üzerindeki yıkıcı etkileri ve etkili tedavi yöntemleri hakkında çarpıcı bilgiler sundu.

Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle mücadele ederken, bu rakamın 2035'e kadar 1,53 milyara ulaşacağı öngörüldü.

Uzmanlar, bu salgının her yıl 5 milyondan fazla erken ölümü tetiklediğini ve ekonomik yükünün trilyonlarca doları aştığını belirtti.Obezitenin kökenleri, genetik yatkınlık ile çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimine dayanıyordu. WHO'nun beslenme hedefleri raporunda, Dr. Francesco Branca, WHO Beslenme ve Gıda Güvenliği Direktörü, "Obezite, sadece bireysel bir sorun değil; hızlı kentleşme, yüksek kalorili işlenmiş gıdaların yaygınlaşması ve hareketsiz yaşam tarzlarının bir sonucuydu" diye ifade etti.

Branca, 1990'dan bu yana obezite oranlarının üç katına çıktığını ve düşük-orta gelirli ülkelerde en hızlı artışın gözlendiğini ekledi.

Benzer şekilde, CDC'nin epidemiyoloji uzmanı Dr. Katherine M. Flegal, 2023 verilerine dayanarak, obezitenin temel nedeninin kalori alımındaki dengesizlik olduğunu vurguladı.

Amerikan yetişkinlerinin yüzde 40'ından fazlasının obeziteyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Sağlık üzerindeki etkiler ise korkutucuydu. Uzmanlar, obezitenin tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları, inme, belirli kanser türleri (meme, kolon ve karaciğer kanserleri dahil) ve uyku apnesi gibi kronik rahatsızlıkları tetiklediğini belirledi.

Amerikan Diyabet Derneği'nin (ADA) Standart Bakım Kılavuzu'nda, Dr. Robert Eckel, ADA Profesyonel Uygulama Komitesi üyesi, "Obezite, organ fonksiyonlarını bozarak erken ölümü hızlandırıyordu; yalnızca diyabet hastalarının yüzde 90'ından fazlasında obezite faktörü rol oynuyordu" şeklinde konuştu.

Dünya Obezite Federasyonu'nun Atlası'na göre, obezite kaynaklı hastalıklar her yıl 8'den fazla non-komünike hastalığın ölümcül sonuçlarını artırıyordu.

Dr. Tim Lobstein, federasyonun araştırma direktörü, "Çocuklarda obezite oranı dört katına çıkarken, Asya ve Afrika'da 5 yaş altı 35 milyon çocuğun aşırı kilolu olduğu" uyarısında bulundu. Lobstein, bu durumun kemik sağlığını bozduğunu ve üreme sorunlarına yol açtığını ekledi.

Tedavi yöntemleri konusunda ise umut verici gelişmeler kaydedildi. Uzmanlar, geleneksel diyet ve egzersiz yaklaşımlarının yetersiz kaldığı durumlarda, GLP-1 reseptör agonistleri gibi yeni nesil ilaçların devreye girdiğini vurguladı.

IQVIA'nın 2025 obezite pazarı öngörüsünde, Dr. Murray Aitken, küresel sağlık ekonomisi başkanı, "Semaglutid gibi anti-obezite ilaçlar, kilo kaybını yüzde 15-20 oranında sağlarken, kardiyovasküler riskleri azaltıyordu; 2025'te bu tedavilerin erişimi genişleyecek" dedi.

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) bilimsel beyanında, Dr. Eduardo Sanchez, AHA Baş Tıbbi Danışmanı, "Obezite yönetiminde davranış değişikliği, ilaçlar ve bariatrik cerrahi kombinasyonunun, yüzde 5-10'luk kilo kaybıyla bile sağlık sonuçlarını dönüştürdüğünü" belirtti. WHO uzmanları da, önleme stratejileri olarak okul programlarında sağlıklı beslenme eğitimini ve kent planlamasında fiziksel aktivite alanlarını artırmayı önerdi. Bu uyarılar, obeziteyle mücadelenin aciliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, politika yapıcılara, sağlık sistemlerini bu salgına karşı güçlendirme çağrısında bulundu; aksi takdirde, 2035'e kadar küresel GSYİH'nin yüzde 3'ünü aşan ekonomik maliyetlerin katlanacağını hesapladı.