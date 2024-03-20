Kalpazanlar güvence vererek sahte para sattı. Tek rakibimiz Merkez Bankası diyerek dalga geçtiler

İstanbul’un göbeğinde çatır çatır sahte para satılıyor. Sahte parayla piyasayı dolandıran bir çeteye polis baskını yapıldı. Kalpazanlar sosyal medyada yayınladıkları ilanlarla sahte para satışını açık açık paylaştılar.

SOSYAL MEDYADAN SATTILAR

‘Paraların hepsi, orijinaliyle birebirdir’, ‘mor ötesi ışıktan geçer’, ‘Para sayma makinesinden geçer’, ‘Normal günlük hayatta rahatça kullanabilirsiniz’ şeklindeki ilanlar yayınlayan kalpazanlar reklam sloganı bile yazdılar.

Yazdıkları o ilan pes artık dedirtti. Görenler hayretler içinde kaldı.



"TEK RAKİBİMİZ MERKEZ BANKASI"

Bunun için dolandırıcılar tabi ki en kolay yol olan sosyal medyayı tercih etti. Açtıkları bir hesapta ‘sahte para satıyoruz’ ilana yer vermişlerdi.

O sahte paraların da ATM dışında hiçbir yerde anlaşılmadığını vaad ediyorlardı.

Üstüne üstelik o kadar pişkinlerdi ki, sosyal medya hesaplarında ‘Tek rakibimiz Merkez Bankası’ sloganlarını yazdılar.

Show TV kalpazanlarla pazarlığa oturdu. Dolandırıcılar gizli çekimlerde “Zaten müşterilerimiz genelde yabancıdır. Paralar diğer ülkelerde iyi gidiyor” diye de alıcıyı uyardı.



15 BİN TL’LİK SAHTE PARA 5 BİNTL

Dolandırıcılar öyle bir planlama yapmış ki adete ağızları açık bıraktılar. Müşterilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçip dolandırmaya sahte para satmaya çalışıyorlardı. İlk önce ücret konusunda anlaşma yapılıyor, ardından sıra yüz yüze görüşmeye geliyor. Kalpazanlar, buluşma notası olarak Aksaray’ı tercih ediyor ve müşterilere yabancı bir numara veriliyor. Buluşma noktasına gelindiğinde de o numaranın aranması istemiyordu. Telefon görüşmesinin ardından sahte para trafiği için yüz yüze görüşme yapılıyor. Muhabir Burcu Ayyıldız, dolandırıcılarla müşteri gibi iletişime geçti. Çete 15 bin TL sahte para karşılığında 5 bin TL talep etti.



POLİS BASKIN YAPTI

Bu görüşme sonrası Emniyet’e ihbar edilen çete üyesi, Mali Şuçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Buluşmaya sivil polisler de katıldı. Dolandırıcılar suçüstü yakalandı.