Kalyon Holding'de üst düzey görev değişiklikleri açıklandı

Kalyon Holding’in bünyesinde görev devir teslimleri ile yeni atamalar yapıldı:

İLK DEVİR TESLİM KALYON İNŞAATTA YAŞANDI

Kalyon Holding’te ilk devir teslim Kalyon İnşaat’tagerçekleşti. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarı ile yürüten Mehmet Kalyoncu; İGA İstanbul Havalimanındaki ilave yatırımlara, İstanbul’un nitelikli konut arzına ve depremden büyük hasar gören şehirlerin yeniden ihyasına yoğunlaşması nedeniyle bu görevini Murathan Kalyoncu’ya devretti.

Mehmet Kalyoncu aynı zamanda Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi. Kalyoncu’nun İGA’daki ve Kalyon Holding’teki Yönetim Kurulu üyelikleri aynı durumda devam ediyor.

Finansman ve dış pazar deneyimi ile Holding’teki görevlerini başarı ile sürdüren Murathan Kalyoncu bu atama sonrasında Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Murathan Kalyoncu’nun Kalyon Holding’teki Yönetim Kurulu Üyeliği de devam ediyor.

ÜNİVERSİTEDE DEVİR TESLİM

Bir başka atama da Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nda görüldü. Cemal Kalyoncu görevini; bugüne kadar Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak başarılı çalışmalara imza atan ve 15 yıl gibi kısa bir sürede Üniversite’yi zirveye taşımaya öncülük eden Haluk Kalyoncu’ya devretti. Haluk Kalyoncu, Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanlığı’nın yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürüyor.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, bildiğiniz üzere 80’inci yılımızı kutlayacaklarını 2024 yılına büyük umutlarla, birlikte çok daha büyük başarılara imza atacakları bir yıl olması temennisiyle ve iddialı hedefler koyarak girdiklerini söyledi.

Kalyoncu ayrıca, bu amaca ulaşma noktasında en önemli dayanağın, her zaman olduğu gibi değerli çalışanların ve yönetim kadrosundan oluşan büyük Kalyon Holding ailesi olduğunu ifade etti.