Kalyon Kültür’de sanatla dolu bir sonbahar

Kaynak: Haber Merkezi
Kalyon Kültür’de sanatla dolu bir sonbahar

Sanatseverlerin buluşma noktası Kalyon Kültür’ün kasım ayı etkinlikleri açıklandı. Hem çocuklar hem de yetişkinler için düzenlenen ücretsiz atölyeler ile Kalyon Kültür, ziyaretçilerine sanatla iç içe, renkli bir sonbahar yaşatacak.

Kalyon Kültür, kasım ayında da sanatın farklı disiplinlerini içeren, çocuk ve yetişkinlere yönelik bir atölye programı sunuyor. Heykel, ebru ve seramik atölyelerinden suluboya, karakalem ve moda- tasarım atölyelerine kadar zengin bir içerik yine sanatseverleri bekliyor. Bu ay ilk defa düzenlenecek olan Naturalist Üslûpta Çiçekler atölyesinde ise Hasan Çıkmış’ın eğitmenliğinde edebiyatta, klasik dönem dokumalarda, mücevherlerde, türkülerde bolca geçen ve birer hazine olan çiçek isim ve motifleri keşfedilecek.

Kasım ayı etkinliklerinden haberdar olmak ve kayıt yapmak için https://www.kalyonkultur.org/tr/etkinlikler/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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