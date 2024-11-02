Kalyon Kültür’de sanatla dolu bir sonbahar

Kalyon Kültür, kasım ayında da sanatın farklı disiplinlerini içeren, çocuk ve yetişkinlere yönelik bir atölye programı sunuyor. Heykel, ebru ve seramik atölyelerinden suluboya, karakalem ve moda- tasarım atölyelerine kadar zengin bir içerik yine sanatseverleri bekliyor. Bu ay ilk defa düzenlenecek olan Naturalist Üslûpta Çiçekler atölyesinde ise Hasan Çıkmış’ın eğitmenliğinde edebiyatta, klasik dönem dokumalarda, mücevherlerde, türkülerde bolca geçen ve birer hazine olan çiçek isim ve motifleri keşfedilecek.

Kasım ayı etkinliklerinden haberdar olmak ve kayıt yapmak için https://www.kalyonkultur.org/tr/etkinlikler/ adresini ziyaret edebilirsiniz.