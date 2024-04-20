Kameralar canlı yayındayken kendini ateşe verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Kameralar canlı yayındayken kendini ateşe verdi
ABD’nin eski Başkanı Trump’ın New York’ta yargılandığı mahkemenin önünde korkunç anlar yaşandı. Bir kişi mahkeme önünde kendini ateşe verdi. Olayda ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Maxwell Azzarello adlı kişi kendini ateşe verirken kameralar canlı yayındaydı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın duruşmasının yapıldığı New York'taki mahkemenin önünde bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle kendini ateşe verdi. Etrafta bulunan polisler hemen yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti. Hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Trump'ın duruşmasının devam ettiği Manhattan'daki mahkeme binasının önünde televizyonlar canlı yayınlarına devam ederken bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar ekrana yansıdı.

37 yaşındaki Maxwell Azzarello, yakıta bulandıktan sonra komplo teorileri içeren broşürleri havaya atıp kendini ateşe vermişti.

Polis olay yerini kordon altına alırken, yerde kalan bir sırt çantası ve çantanın kenarında "şeytan milyarderler" başlıklı bir broşür olduğu belirtildi.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

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