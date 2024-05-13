Kamerayı görünce gülümsedi cezayı yiyince 'Hayırlı olsun' dedi

Sağlık Köy yolunda gece yarısı meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 68 ABZ 961 plakalı aracın abartı egzozlu olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, aracın şehir girişinde olduğunu tespit etti.

Araç, olay yerine yakın Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi tarafından durdurulurken, 25 yaşındaki T.Y.A., ehliyet ve ruhsat kontrolü esnasında gazetecilerin kendisini görüntülediğini görünce kameraya gülümsedi. Araçta inceleme yapan trafik polisleri araçtaki abartı egzozu belirleyerek, sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesti.

Ceza makbuzlarını imzalayan genç sürücü yine gülümseyerek polis memuruna “Hayırlı olsun” deyip makbuzları teslim alırken, rahat tavırlarıyla dikkat çeken genç sürücünün aracı trafikten men edildi.