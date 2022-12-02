Aboubakar Brezilya'ya gol atıp, kırmızı kart gördü

Katar'daki Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı'nda yer alan eski Beşiktaşlı Aboubakar, gecenin adamı oldu.

Aboubakar maçın uzatma anlarında nefis bir kafa vuruşuyla Brezilya ağlarını havalandırdı.

Ancak gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için sarı kart gördü. Daha önce de sarı kartı bulunan Aboubakar böylece kırmızı kartla oyun dışı kaldı.