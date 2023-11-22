Kamerun'da ayrılıkçılar ülkeyi kaosa soktu: 10 ölü

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçı grubun silahlı saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Kamerun'da ayrılıkçılar ülkeyi kaosa soktu: 10 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesindeki Bamenyam köyündeki pazar yerine motosikletlerle gelen Anglofon ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Haberlerde, ayrılıkçıların birçok kişiyi kaçırarak olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı.

Ayrılıkçı grubun 11 Kasım'da aynı bölgede düzenlediği saldırıda da 25 sivil hayatını kaybetmişti.

ANGLOFON KRİZİ

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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