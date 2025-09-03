Kamp tatili kabusa döndü: Sırtlan saldırısından 30 dikişle kurtuldu

Olay, 30 Ağustos Cumartesi gecesi yerel saatle 01.30 sıralarında yaşandı. Gün boyu süren balıkçılık ve eğlencenin ardından yorgun düşen Hohls, havalandırma için küçük bir aralık bırakarak kapattığı çadırında uykuya daldı. Kısa süre sonra, çadıra giren iki sırtlan aniden saldırdı. Hayvanlardan biri Hohls’ın bacağını, diğeri ise yüzünü ve kafasını ısırdı.

O anları, "Ne olduğunu anladığımda içgüdüm devreye girdi. Hayatta kalmak için savaşmam gerektiğini biliyordum. Kendimi yüzümden ve ayak bileğimden sıyırarak kurtardım, birinin gözlerine saldırdım, diğerinin boğazına elimi soktum. Tamamen içgüdü ve adrenalinle hareket ettim" sözleriyle anlatan Hohls, mücadelesinin yaklaşık 60 saniye sürdüğünü belirtti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Çığlıklarını duyan babası Colin Hohls, hemen çadıra koştu. Oğlunu kanlar içinde bulan baba, onu hemen arabasına bindirerek Ballito Hastanesi'ne yetiştirdi. Nicolas Hohls, başı, eli ve yanağına toplam 30 dikiş atıldığını, sol ayak bileği ve sağ uyluğunda derin diş yaraları oluştuğunu ancak kemiklerinin kırılmadığını ifade etti. Doktorların tam iyileşmenin bir ay sürebileceğini söylediğini aktaran Hohls, enfeksiyon belirtisi olmadığını ve iyileşme sürecinin iyi gittiğini söyledi.

"TERSLİK SEZMEDİM"

Hohls, olayla ilgili, "Daha önce de defalarca Vidal'de problemsizce kamp yaptım. O gece sadece havalandırma için küçük bir aralık bırakmıştım. Eğer sırtlanlar girmek isteseydi, bir şekilde bunu yaparlardı ve öyle de oldu" açıklamasını yaptı. Hayatta olduğu ve savaşacak gücü bulduğu için minnettar olduğunu dile getirdi.