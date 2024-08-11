Kampa geldikleri karavan devrildi: Çift yaralandı

Olay, Yedigöller Milli Parkı'nın sakin akşamüstü saatlerinde gerçekleşti. Erol Y. (67) ve Şükriye Y. (66) isimli çift, kamp maceralarına yeni katılan karavanlarıyla parkın eşsiz güzelliklerini keşfetmeye geldi. Ancak Erol Y.'nin kullandığı 07 BDN 190 plakalı karavan, bir anlık dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle yönlendirilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı çifti karavandan güvenli bir şekilde çıkartarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastaneye varan çiftin sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.