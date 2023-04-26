Kamu İhale Kurumu 14 personel alacak

Kamu İhale Kurumu (KİK), 14 büro ve iletişim görevlisi alacak.

Kamu İhale Kurumu 14 personel alacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10 büro ve 4 iletişim görevlisi kadrosuna personel alımı için giriş sınavı yapılacak.

Başvurular, 15-26 Mayıs döneminde alınacak.

Adaylar sınava katılabilmek için e-Devlet (Kamu İhale Kurumu-Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilecek.

Sınav, sözlü olarak 3-7 Temmuz döneminde, sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde, Kurumun Ankara'daki hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

Sınav başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayın bu sınav puanının yüzde 50'si ve KPSS puanının yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenecek.

(Kaynak: AA)

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