Kamu işçisine ek zam talebi. TÜRK-İŞ, Bakan Işıkhan'a iletti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nda yer alan sendika genel başkanlarını makamında kabul etti.

2 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Atalay, açıklamada bulundu. Atalay, kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin TL’ye çıkarıldığını hatırlattı.

Atalay, şu şekilde konuştu:

"O dönem güzel bir kamu sözleşmesi imzaladık. Ama aradan geçen süredeki enflasyon kaynaklı sıkıntının bedelini ödüyoruz. Ortada bir ücret dengesizliği var. Çeyrek asırdır görmediğimiz bir sıkıntı söz konusu. Bir elektrik işçisi ile teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farkı var. Arkadaşlarımız iş veren sendikası TÜHİS ile geçen hafta görüştü. Bu konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili. Toplantıda arkadaşlarımızın tamamı görüşlerini paylaştı."

"OCAK AYINA BAŞKA, MART AYINA BAŞKA ENFLASYON ÇIKIYOR"

İş yerlerinde ücret dengesinin enflasyonun yüksek çıkması nedeniyle bozulduğunu savunan Atalay, "Ocak ayına başka enflasyon oranı çıkıyor, şubat ayına başka, mart ayına başka bir enflasyon oranı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Dengesizliğin çözülmesi gerektiğini belirten Atalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Bakan, bu hafta işveren sendikası TÜHİS ile görüşeceğini, önümüzdeki hafta bununla ilgili bize bilgi vereceğini dile getirdi. Bu akşam kamu koordinasyon kuruluyla resmi toplantı yaptık. Ücretlerimiz öyle eridi ki. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 65 civarında. Pazara ve raflara baktığınız zaman yüzde 90'ların üzerinde. Haklı talebimize bir an evvel müspet bir cevap bekliyoruz. Bize nefes aldıracak bir düzenleme yapsınlar. Sözleşme başlangıcını da ocak ayına çeksinler."