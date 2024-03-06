Kamuda çalışan hemşireye 566 TL TRT çalışanına ise 42 bin TL giyim yardımı

Merve Kılıç'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Devlet Memurları Yasası’nda memurlara ödenen “giyecek yardımı” 2010 yılından beri ayni değil nakdi yapılmaya devam ediyor. Sağlık emekçilerine yapılan “giyim yardımı” ise piyasa fiyatlarından uzak bir şekilde hesaplanıyor.

Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı'nın yayımladığı 2024- 2026 Bütçe Hazırlama Rehberi’ne göre yüzde 27’lik vergi kesintisinin ardından hemşirelerin iki hemşire forması, bir ayakkabı, iki bone, iki çorap için 556 TL giyim yardımı ücreti alacağını ve bu ürünlerin piyasadaki tutarı ise 3 bin 850 TL.

Rehberde yer alan verilere göre 2024’te vergi kesintisiyle beraber ebeler 618, hekimler ve sağlık memurları 124, idari personel ise 62 TL giyim yardım alıyor.

"BULAŞ ARTAR"

Sağlık emekçilerine verilen giyim yardımları enflasyonun altında ezilirken diğer kamu kuruluşlarında çalışanlara verilen giyim yardımları ise dudak uçuklattı.

TRT ile Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik HaberSen) arasında yapılan görüşmeler sonucunda 2024-2025 yılını kapsayan giyim yardımında artış yapıldı.

TRT çalışanlarının 2024 yılı için giyim yardımı 42 bin TL olarak açıklandı. DSİ ve DHM gibi kuruluşlar için de benzer fiyatlar belirlendiğinin altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bizim kimsenin aldığı parada gözümüz yok. Ama devletin bir çalışanına bu meblağ verilebiliyorsa demek ki sağlık çalışanlarına da verilebilir” ifadelerini kullandı.

"BİZ DHK, TRT, DSİ’DE ÇALIŞANLARDAN DAHA AZ RİSKLİ İŞ YAPMIYORUZ"

Yalçınkaya, “Biz DHK, TRT, DSİ’de çalışanlardan daha az riskli iş yapmıyoruz. Hatta fazla riskli iş yapıyoruz” dedi.

Giyim yardımı sağlık emekçilerine reel ücretler üzerinden verilmezse hastanelerde bulaşın artacağına dikkat çeken Yalçınkaya, “Kıyafetlerimiz, sadece bizi değil, hastaları da koruyan ekipmanlar. 80 sağlık emekçisine reva gördüğünüz ücreti, öbür tarafta bir kamu emekçisine verebiliyorsanız bu ücret verilebiliyor. Tasarruf tedbirleri hep sağlık emekçisine mi?” dedi.