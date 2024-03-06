Kamuda çalışan hemşireye 566 TL TRT çalışanına ise 42 bin TL giyim yardımı

Kaynak: Cumhuriyet
Kamuda çalışan hemşireye 566 TL TRT çalışanına ise 42 bin TL giyim yardımı
İki hemşire forması, 1 ayakkabı, 2 bone ve 2 çorabın piyasa değeri yaklaşık 3 bin 850 TL’ye satılırken sağlık çalışanları "DHK, TRT, DSİ’de çalışanlardan daha az riskli iş yapmıyoruz. Hatta fazla riskli iş yapıyoruz" diyerek TRT çalışanlarına verilen yardımı eleştirdi.

Merve Kılıç'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Devlet Memurları Yasası’nda memurlara ödenen “giyecek yardımı” 2010 yılından beri ayni değil nakdi yapılmaya devam ediyor. Sağlık emekçilerine yapılan “giyim yardımı” ise piyasa fiyatlarından uzak bir şekilde hesaplanıyor.

Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı'nın yayımladığı 2024- 2026 Bütçe Hazırlama Rehberi’ne göre yüzde 27’lik vergi kesintisinin ardından hemşirelerin iki hemşire forması, bir ayakkabı, iki bone, iki çorap için 556 TL giyim yardımı ücreti alacağını ve bu ürünlerin piyasadaki tutarı ise 3 bin 850 TL.

Rehberde yer alan verilere göre 2024’te vergi kesintisiyle beraber ebeler 618, hekimler ve sağlık memurları 124, idari personel ise 62 TL giyim yardım alıyor.

"BULAŞ ARTAR"

Sağlık emekçilerine verilen giyim yardımları enflasyonun altında ezilirken diğer kamu kuruluşlarında çalışanlara verilen giyim yardımları ise dudak uçuklattı.

TRT ile Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik HaberSen) arasında yapılan görüşmeler sonucunda 2024-2025 yılını kapsayan giyim yardımında artış yapıldı.

TRT çalışanlarının 2024 yılı için giyim yardımı 42 bin TL olarak açıklandı. DSİ ve DHM gibi kuruluşlar için de benzer fiyatlar belirlendiğinin altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bizim kimsenin aldığı parada gözümüz yok. Ama devletin bir çalışanına bu meblağ verilebiliyorsa demek ki sağlık çalışanlarına da verilebilir” ifadelerini kullandı.

"BİZ DHK, TRT, DSİ’DE ÇALIŞANLARDAN DAHA AZ RİSKLİ İŞ YAPMIYORUZ"

Yalçınkaya, “Biz DHK, TRT, DSİ’de çalışanlardan daha az riskli iş yapmıyoruz. Hatta fazla riskli iş yapıyoruz” dedi.

Giyim yardımı sağlık emekçilerine reel ücretler üzerinden verilmezse hastanelerde bulaşın artacağına dikkat çeken Yalçınkaya, “Kıyafetlerimiz, sadece bizi değil, hastaları da koruyan ekipmanlar. 80 sağlık emekçisine reva gördüğünüz ücreti, öbür tarafta bir kamu emekçisine verebiliyorsanız bu ücret verilebiliyor. Tasarruf tedbirleri hep sağlık emekçisine mi?” dedi.

İlgili Haberler
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Son Haberler
Yılmaz Özdil ucuz kıymanın gerçeğini açıkladı. Ucuz kıyma yiyen emekliler bu hakikati bilmeli Gündem
Yılmaz Özdil ucuz kıymanın gerçeğini açıkladı. Ucuz kıyma yiyen emekliler bu hakikati bilmeli
Fenerbahçe polis uyarısına uyarı yaptı Spor
Fenerbahçe polis uyarısına uyarı yaptı
8 ayda 80 kilo veren adam yaşadıklarını anlattı Sağlık
8 ayda 80 kilo veren adam yaşadıklarını anlattı
MHP'li başkan gündüz vatandaştan tepki aldı akşam parti verdi Gündem
MHP'li başkan gündüz vatandaştan tepki aldı akşam parti verdi
Acun Ilıcalı'nın 1998 Dünya Kupası'ndaki düzenbazlığı yeniden gündem oldu. Eskiden ne kadar saf kalpliysek buna bile inandık Spor
Acun Ilıcalı'nın 1998 Dünya Kupası'ndaki düzenbazlığı yeniden gündem oldu. Eskiden ne kadar saf kalpliysek buna bile inandık
Kripto paralarda yükseliş ralli devam edecek mi? Ekonomi
Kripto paralarda yükseliş ralli devam edecek mi?
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Marmara depremi için flaş açıklama Gündem
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Marmara depremi için flaş açıklama