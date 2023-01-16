Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde önemli gelişme. Detaylar belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ‘Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Teklifin ilk imza sahiplerinden AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.

AKP’li Etyemez, 2018’de yaptıkları düzenlemeyle kamu görevinde bulunan yaklaşık 725 bin taşeron personelin kadro meselesini çözüme kavuşturduklarını hatırlatarak, “Yeni yasal düzenlemeyle çeşitli kurumlarda çalışan 458 bin 615 çalışan kadroya alınacak. Kadroya geçişler talebe bağlı olacak. 657 sayılı kanunun 4B maddesinin yeniden düzenlenmesini sağlıyoruz. 4B maddesine göre, bundan sonra işe alınacak sözleşmeli personelle ilgili düzenleme yapılmaktadır. Proje bazlı işlerde, 1 yıldan az süreli hizmetlerde, yabancı uyruklu personel istihdam edilmesini gerektiren hizmetlerde, yurt dışı teşkilatında çalışanlar kadroya geçemeyecek, sözleşmeli çalışmaya devam edecek” dedi.

4 YIL HİZMET SÜRESİ

Bu istisnalar dışında işe alınan sözleşmeli personelin, 3 yılın sonunda talepleri halinde kadroya geçebileceğini belirten Etyemez, “Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl, kadroya geçtikten sonra 1 yıl olmak üzere toplam 4 yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra naklen atanabilecek” diye konuştu.

Sunumun ardından söz alan muhalefet partileri sözcüleri ise teklifin kapsamının genişletilmesi önerisinde bulundu.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

Görüşlerin ardından Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. (DHA)