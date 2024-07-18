Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa Meclis'ten geçti

Yürürlüğe girme tarihi ise 1 Eylül 2024 yerine 1 Ocak 2025 olarak değiştirildi.

Tasarruf kapsamında uygulanacak tedbirler şu şekilde:

Yasayla birlikte kamuda birden fazla maaş alma dönemi sona erecek.

Kamudaki ihtiyaç fazlası araçlar satılacak.

Tasarruf tedbirlerine uymayanlar kamu görevlilerine disiplin cezası verilecek.

Kamuda tasarrufun attırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasayla, her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.

O maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.

Huzur hakkı ikramiye gibi ödemelere de üst sınır getirilecek.

1 Eylül 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen maddeni yürürlük tarihi verilen önergeyle 1 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Yasa, kamuda tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine yönelik yaptırım da getiriyor.

Buna göre, Tasarruf tedbirlerine uymayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALMA DÖNEMİ SONA ERECEK

Yasayla birlikte kamuda birden fazla maaş alma dönemi sona erecek.

Yasayla, her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.

Huzur hakkı ikramiye gibi ödemelere de üst sınır getirilecek.

Kamuda birden fazla maaş alınmasını engelleyen maddenin yürürlük tarihi ise ertelendi. 1 Eylül 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen maddeni yürürlük tarihi verilen önergeyle 1 Ocak 2025 olarak belirlendi.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Yasa, kamuda tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine yönelik yaptırım da getiriyor.

Buna göre, Tasarruf tedbirlerine uymayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek.

Tasarruf tedbirlerine uyumla ilgili denetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

İHTİYAÇ FAZLASI ARAÇLAR SATILACAK

Yasayla ayrıca, kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek.

Araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviki sağlanacak.

Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20’den, yüzde 30’a çıkartılacak.