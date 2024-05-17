Kamuda tasarrufa TOGG kıyağı

Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 'kamuda tasarruf' kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 maddelik genelge olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeyle ilgili mevzuatta belirtilen makam ve hizmetler haricinde, hibe dâhil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanılamayacağı belirtildi. Yabancı menşeli taşıtlarda ise en az yüzde 40 yerli katkı payı şartı aranacağı ifade edildi.

Tasarruf genelgesiyle daha önce kamuoyuna duyurulduğu şekilde, kamu kurumlarına 3 yıl süreyle yeni taşıt alımı yapılamayacağı kararı alındı. Savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlarla ambulans ve itfaiye araçlarının ise acil ve zorunlu hallerle sınırlı olmak üzere bu yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

TOGG SATIN ALINABİLECEK

İhtiyaç fazlası olan taşıtların, tasfiye edilmek veya ihtiyacı olan kamu kurumlarına devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirileceği açıklandı.

Genelgeyle birlikte kamu taşıtlarının yerli ve milli elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amacıyla, kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli araç TOGG satın alınabileceği bildirildi. Ayrıca, belediye başkanlarının sadece işe gidip gelirken makam aracı kullanabilecekleri belirtildi.