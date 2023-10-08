Kamunun maaşı içki ve şans oyunu gelirlerinden veriliyor. Bakan Şimşek açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tütün ürünleri, şans oyunları ve alkollü içkilerden alınan vergi gelirlerinin açıklanması istemiyle verdiği soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıt verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “3 kalemden alınan vergiler sonucunda elde edilen gelir toplamı şu an 12 Bakanlığın bütçesini geçmiş durumda muhtemelen yıl sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri hariç diğer 2 Bakanlığın bütçesini de geçerek toplam 14 Bakanlığın bütçesinin üstüne çıkmış olacak” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, alkollü içki, şans oyunları ve tütün ürünlerinden alınan vergi gelirlerindeki artışa dikkat çekmek amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soru önergesi yöneltti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“2022 ve 2023 yılının ilk 7 ayında alkollü içecekler, tütün, tütünden mamul ürünleri ve sigara ile şans oyunlarından ayrı ayrı alınan vergi ne kadardır? 2023 yılı sonuna kadar hedeflenen vergi tutarı ne kadardır?

Dünyada alkollü içecekler, tütün ve tütünden mamul ürünleri ve şans oyunlarında uygulanan vergi uygulamalarında ülkemizde uygulamalarda kaçıncı sıradadır?

Alkollü içecekler, tütün ve tütünden mamul ürünleri ve şans oyunlarında alınan vergiler hazine tarafından toplanıp kamu çalışanlarına ücret olarak ödenen giderlerde kullanılmakta mıdır? Bu bağlamda bu vergi gelirlerinin ücretlilerin ödemelerinde payı nedir?”

Özel Tüketim Vergisi kapsamında tütün ürünleri ve alkollü içkilerden alınan vergi tutarı toplamının 2023 ocak ayında 18 milyar 661 milyon 990 bin TL olduğunu ve bu tutarın 2023 ağustos ayına kadar geçen 8 aylık süreçte %30 artarak 24 milyar 332 milyon 816 bin TL’ye yükseldiğini belirten Gürer, “2023 yılının ocak ve ağustos ayları arasında 5 milyar 670 milyon 826 bin TL arttığı görülmektedir. Şans oyunlarında alınan vergi geliri de artış göstermektedir. Ocak ayında 1 milyon 178 bin 543 TL iken ağustos ayında bu rakam 2 milyar 142 milyon 542 bin TL’ye yükselmiştir. Oransal olarak artışına bakacak olursak %81 oranında artış görülmektedir” şeklinde konuştu.

8 AYDA 154 MİLYAR TL VERGİ GELİRİ SAĞLANDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2023 yılının ilk 8 ayında şans oyunları, alkollü içki ve tütün ürünlerinden alınan vergi gelirleri toplamı 154 milyar 427 milyon 530 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 3 kalemde alınan vergilerden elde edilen gelirler tüm vergi gelirlerinin %5’ine tekabül etmektedir. Tütün ürünlerinden 8 ayda toplam 102 milyar 36 milyon 237 bin TL, alkollü içkilerden 39 milyar 937 milyon 837 bin TL ve şans oyunlarından 12 milyar 453 milyon 237 bin TL vergi geliri sağlandığı görülmektedir” dedi.

Alkollü içki, tütün ürünleri ve şans oyunlarından elde edilen 8 aylık vergi gelirlerinin şu an için 12 bakanlığın bütçesini geçtiğini ve yıl sonunda bu rakamın 3 bakanlık hariç tüm bakanlıkların bütçesini geçeceğini belirten Gürer, “2023 yılının ilk 8 ayında Hazine Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hariç bu 3 kalemden elde edilen vergi geliri toplamı diğer 12 Bakanlığın bütçesini geçmiş durumda. 2023 yılı sonu ile vergi gelirlerinin Milli Savunma Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerini de geçerek toplam 14 bakanlığın bütçesinin üzerine çıkacağı görülmektedir.” diye konuştu

BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE GELİR ELDE EDİLİYOR

Gürer ayrıca bu 3 kalemden her yıl beklenen bütçe tahmininin üzerinde vergi geliri elde edildiğini ve tütün ürünleri, alkollü içkiler ve şans oyunlarından geçen yılın toplamında elde edilen vergi gelirlerinin bu yılın ilk 8 ayında geçildiğini belirterek, “2022 yılında tütün ürünlerinden 13 milyar 672 milyon 822 bin TL, alkollü içkilerden 5 milyar 702 milyon 394 TL ve şans oyunlarından 1 milyar 7 milyon 185 bin TL bütçe tahminlerinin üzerinde vergi geliri elde edilmiştir. 2023 yılının ilk 8 ayında bu 3 kalemden elde edilen gelir geçen yıl aynı kalemlerden elde edilen gelirlerin toplamını geçmiş durumda” şeklinde konuştu.

BAKAN ŞİMŞEK YANIT VERDİ

CHP'li Gürer'in soru önergesine cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gürer'in sorduğu, “Alkollü içecekler, tütün ve tütünden mamul ürünler ile şans oyunlarından alınan vergiler Hazine tarafından toplanıp kamu çalışanlarına ücret olarak ödenen giderlerde kullanılıyor mu?” şeklindeki soruya şu açıklamayla yanıt verdi:

“Söz konusu vergi uygulamaları sonucunda elde edilen kaynaklar, gelir olarak kaydedilmekte ve bu gelir, tüm kamu giderlerinin karşılanmasında kullanılmaktadır.”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şans oyunları, tütünden mamul ürünler ve alkollü ürünlerde ÖTV ve KDV'nin sürekli arttırılmasıyla kamunun önemli bir gelir kaynağı elde ettiği verilerde yer almaktadır. Bakan, verdiği yanıtta bu gelirin kamu harcamalarında kullanıldığını belirtti. Alkol, şans oyunları ve sigara gibi ürünlerin insan sağlığına zararlı olduğu sürekli olarak gündemdeyken, bu kaynaklardan elde edilen vergi gelirlerinin tüm kamu çalışanları dahil kamuya aktarılması önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekmektedir. En azından bu gelirlerin ayrı bir hesapta toplanıp özellikle madde bağımlılığıyla mücadele ve tedavi programları için kullanılması, daha doğru bir yaklaşım olacaktır” dedi.