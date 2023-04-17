Kamuyu 147 milyon TL zarara uğratan 11 şüpheli adliyede

İzmir merkezli 4 ilde kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddia edilen, aralarında hastane sahibi ile doktorların da olduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kamuyu 147 milyon TL zarara uğratan 11 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Aliağa Mali Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', '213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve '3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere ilişkin çalışma başlattı. Harekete geçen polis, 14 Nisan'da İzmir, İstanbul, Manisa ve Şırnak'ta operasyon düzenledi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin tamamının Menemen ilçesindeki özel bir hastane ile bağlantıları olduğu belirlendi. Hastanede görev yapan veya ayrılıp başka kuruma geçen 9 doktor, 4 idari işler çalışanı ve hastane sahibi olmak üzere toplamda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kamuyu 147 milyon TL zarara uğratıp, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerden İ.Y.'nin, Menemen'de satılan özel bir hastanenin ortaklarından olduğu, yine benzer suçu işlediği belirtildi. İ.Y.'nin ayrıca İstanbul'da bir hastanesi olduğu daha öğrenildi. 14 şüpheliden 3'ü polisteki ifadelerinin ardından serbest kaldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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(Kaynak: DHA)

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