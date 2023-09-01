Kamyon buldozerle devrildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alt geçit köprüsünün tavanına çarpan buldozer yüklü kamyon devrildi. Kaza anı kameraya an be an yansıdı.

KAYNAK: İHA
Kamyon buldozerle devrildi

İHA'nın haberine göre, kaza, saat 21.00 sıralarında Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buldozer yüklü, M.Ç. idaresindeki, 41 AKS 689 plakalı kamyon alt geçidin tavanına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle buldozer ve kamyon devrildi. O esnada yoldan geçen vatandaşlar ve park halindeki araçlar yan yatan kamyon ile buldozerin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Sürücü M.Ç. kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri, 3 ayrı maddeyi ihlal ettiğinden dolayı sürücüye 32 bin TL trafik cezası kesti. Kaza anı vatandaş kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kamyonun üst geçide çarparak devrildiği anlar yer alıyor.

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