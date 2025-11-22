Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. Mehtiali S. (53) idaresindeki 16 NLS 63 plakalı hafriyat kamyonu, damperini kaldırıp yük boşalttığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yatıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehtiali S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.