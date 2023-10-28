Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptı! O anlar kamerada…

Manisa’nın Kula ilçesinde kargo kamyonunun kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptı! O anlar kamerada…

Kaza, önceki gün saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. İdris Küçükkalfa yönetimindeki 35 ABK 887 plakalı kargo kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Burak Çılgın idaresindeki 35 AVH 718 plakalı otomobil ile Ali Atalay yönetimindeki 42 RH 725 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü Küçükkalfa ile otomobil sürücüsü Çılgın yaralandı. Yaralılar, diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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KAZA KAMERADA

Bu arada, kazanın yakındaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpma sonucu otomobilin kavşağa savrulduğu, kargo kamyonunun TIR'a saplanarak yaklaşık 20 metre sürüklediği yer aldı.

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